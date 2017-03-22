Кабмин сегодня завершит оценку вляния блокады Донбасса, дальше дело за МВФ - Данилюк

Кабинет министров сегодня завершит оценку влияния торговой блокады зоны АТО на макропоказатели Украины и согласует ее с основным кредитором страны Международным валютным фондом.

Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк перед заседанием правительства в среду.

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"Сегодня мы уже почти завершили оценку влияния блокады… Сегодня мы уже поставим точку в этом вопросе, и дальше это уже будет решение МВФ, когда назначить борд (заседание совета директоров МВФ - УНИАН)", - сказал он.

При этом министр отметил, что, по результатам расчетов, блокада будет иметь ограниченное негативное влияние на экономику страны.

Как сообщал УНИАН, МВФ обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по поводу выделения Украине очередного транша в размере 1 миллиарда долларов, ранее запланированное на 20 марта, откладывается на неопределенный срок.

По информации Минфина, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован 20 марта на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Фонд ожидает обновленных макроэкономических прогнозов от Национального банка и Министерства финансов в течение нескольких дней.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития, заявил, что украинское руководство 20 марта проведет переговоры с МВФ для скорейшего получения транша в 1 миллиард долларов.