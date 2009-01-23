ГНАУ обеспечит выполнение поступлений в бюджет-2009

В 2009 году Государственная налоговая администрация Украины обеспечит выполнение плановых поступлений в государственный бюджет за счет борьбы с минимизаторами и теневиками.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГНАУ.

По словам первого заместителя председателя ГНАУ Александра БУХАНЕВИЧА, налоговики смогут выполнить задание правительства «без негативных последствий для производителей за счет борьбы с минимизаторами и теневиками, в частности, и на рынке подакцизной продукции».

Справка УНИАН. Законом Украины «О Государственном бюджете Украины на 2009 год» предусмотрено поступление акцизного сбора на изготовленные в Украине товары в общий фонд госбюджета в размере 12,643 млрд. грн., в специальный фонд – 6,422 млрд. грн.