Кабмин выделил 225 миллионов на нужды таможни

13:19, 22 марта 2017
Финансы
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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Кабмин выделил 225 млн грн на нужды таможни / Фото УНИАН

Кабинет министров Украины выделил 225 млн грн на нужды таможни - улучшение инфраструктуры и технического оснащения.

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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

«Этим решением мы направляем 225 млн грн на нужды таможни», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.

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Теги: #таможня#Кабмин