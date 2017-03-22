Кабмин выделил 225 миллионов на нужды таможни
13:19, 22 марта 2017Финансы
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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
Кабмин выделил 225 млн грн на нужды таможни / Фото УНИАН
Кабинет министров Украины выделил 225 млн грн на нужды таможни - улучшение инфраструктуры и технического оснащения.
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Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.
«Этим решением мы направляем 225 млн грн на нужды таможни», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.
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