Кабмин выделил 225 миллионов на нужды таможни

Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду.

Кабинет министров Украины выделил 225 млн грн на нужды таможни - улучшение инфраструктуры и технического оснащения. Читайте такжеЭксперимент по финансированию ремонта дорог за счет таможни распространили на всю Украину Соответствующее постановление было принято на заседании правительства в среду. «Этим решением мы направляем 225 млн грн на нужды таможни», - сказал министр финансов Александр Данилюк, представляя постановление.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter