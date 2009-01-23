Госадминистрация связи намерена ускорить приватизацию Укртелекома

Среди основных приоритетов госадминистрации связи на 2009 год – ускорение приватизации «Укртелекома».

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной администрации связи со ссылкой на выступление на сегодняшней коллегии заместителя министра транспорта и связи, главы Государственной администрации связи Олега ПРОЖИВАЛЬСКОГО.

По его словам, предусматривается обеспечить улучшения финансового состояния ОАО «Укртелеком», а также ускорить приватизацию компании.

Кроме того, по его руководителя ведомства, необходимо внедрение государственной поддержки предприятия путем создания Фонда общедоступных телекоммуникационных услуг, а также внедрение механизма компенсации убытков компании «Укртелеком» от предоставления общедоступных телекоммуникационных услуг.

Кроме того, планируются внедрение гибкой тарифной политики, совершенствование системы взаиморасчетов, проведение технической политики в соответствии с современным развитием телекоммуникационных технологий, оптимизация структуры предприятия, расходов, на его содержание, человеческого ресурса. В частности, предполагается создание государственного предприятия “Укрспецсвязь” на базе специальной электросвязи ОАО “Укртелеком” за счет государственных средств.

На коллегии был также рассмотрен вопрос повышения эффективности работы УГППС «Укрпочта». С этой целью предполагается осуществить оптимизацию сети почтовой связи, автоматизацию производственных процессов, обеспечить унификацию использования автотранспорта и оптимизацию маршрутов, развитие новых услуг. Среди перечня важных задач – внедрение системы реализации единственного транспортного билета через предприятия почтовой связи.