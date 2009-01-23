Мировой ВВП в 2009 году может сократиться на 0,7%
19:11, 23 января 2009Финансы
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Отчет финансовой группы Citi
Международная финансовая группа Citi ожидает рецессию в мировой экономике в 2009 году и прогнозирует снижение глобального ВВП на 0,7%. Как передает РИА Новости, об этом говорится в отчете группы "Глобальная экономика".
В 2008 году мировой ВВП увеличился на 2,3%. Восстановление мировой экономики, по прогнозу Citi, будет зафиксировано уже по итогам 2010 года, когда глобальный ВВП вырастет на 2,5% (то есть больше, чем в 2008 году).
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