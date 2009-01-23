БЮТ предлагает уволить Стельмаха и Шаповалова

Народные депутаты от БЮТ предлагают Верховной Раде принять постановление об отстранении председателя Национального банка Украины Владимира СТЕЛЬМАХА и его первого заместителя Анатолия ШАПОВАЛОВА от занимаемых должностей.

Соответствующий проект постановления, внесенный народными депутатами от БЮТ Иваном КИРИЛЕНКО, Андреем КОЖЕМЯКИНЫМ, Олегом ЛЯШКО, Андреем ШКИЛЕМ и другими, зарегистрирован в ВР сегодня.

Как объяснил корреспонденту УНИАН один из авторов проекта постановления О.ЛЯШКО, ВР уже дважды обращалась к Президенту с просьбой уволить председателя НБУ В.СТЕЛЬМАХА за неудовлетворительную работу в условиях кризиса и спекуляции на валютно-денежном рынке. “Но Президент игнорирует решение парламента, и потому Верховная Рада должна самостоятельно определиться по этому вопросу”, - сказал он.

О.ЛЯШКО также отметил, что проектом постановления предлагается назначить исполняющего обязанности председателя Национального банка Украины. По его словам, БЮТ предлагает назначить и.о председателя НБУ заместителя председателя Нацбанка Александра САВЧЕНКО.

Народный депутат также сообщил, что фракция БЮТ будет настаивать на принятии этого постановления в понедельник, 26 января, во время внеочередного пленарного заседания.