Россия может переоформить свои банковские активы в Украине на венгерскую группу ОТР - журналист

Российские «Сбербанк» и «Внешэкономбанк» готовят сделку по продаже своих украинских "дочек" венгерской группе ОТР.

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Об этом написал журналист Александр Дубинский на своей странице в Facebook.

Дубинский пишет, что "Кремль проводит операцию по переводу своих финансовых активов на подставных лиц - так называемых trustee, управителей российского имущества в Украине, которые будут строго выполнять все указания Кремля".

«В случае с ОТП это даже не требует особых доказательств. Крупнейший акционер венгерской группы ОТП - российский миллиардер Мегдет Рахимкулов, бывший топ-менеджер «Газпрома», - отмечает журналист.

Ранее российский "Сбербанк" опроверг информацию о возможной ликвидации дочернего банка в Украине. По информации финучреждения, обсуждаемые в СМИ варианты решения проблемы в виде "ликвидации" или "продажи" не являются официальной позицией "Сбербанка", озвученной когда-либо его представителями.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности "Сбербанка", к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка Украины, санкции не повлекут финансовые потери для нашей страны, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень.

При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.