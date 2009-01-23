Договоренности c МВФ приоритетны для правительства

Вице-премьер-министр Украины Григорий НЕМЫРЯ заявляет, что договоренности с МВФ в рамках программы поддержки являются приоритетными для правительства во время принятия антикризисных мер.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе вице-премьер-министра, об этом он сказал сегодня во время встречи с миссией Международного валютного фонда, которая прибыла в Украину.

Стороны обсудили вопрос двустороннего сотрудничества между Украиной и МВФ, усилия правительства Украины, направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса в Украине, и выполнение Украиной договоренностей в рамках программы «Стэнд-бай».

Г.НЕМЫРЯ выразил благодарность за поддержку Украины со стороны МВФ и заверил, что договоренности, предусмотренные этой программой, являются приоритетными для правительства Украины во время принятия антикризисных мер.

«В условиях мирового финансового кризиса поддержка Международного валютного фонда является решающей для Украины», - подчеркнул Г.НЕМЫРЯ.

Как сообщал УНИАН, сейчас в Украине находится миссия Международного валютного фонда. Программа работы миссии предусматривает изучение выполнения условий заключенного меморандума.

Международный валютный фонд 5 ноября 2008 года одобрил решение о выделении Украине стабилизационного кредита объемом 16,43 млрд. долларов США с целью укрепить доверие в финансовом секторе и помочь экономике страны, которая пострадала в результате мирового финансового кризиса.

Программа рассчитана на два года.

В ноябре в 2008 г. Украина получила первый транш кредита в размере 4,5 млрд. долларов.

Принятие МВФ решения о предоставлении Украине следующего транша будет связано с выполнением определенных целевых показателей, которых наше государство должно достичь на конец 2008 года.