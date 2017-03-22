Кабмин одобрил законопроект о создании Службы финрасследований

Кабинет министров одобрил и направил на рассмотрение Национального совета реформ при президенте Украины законопроект о создании службы финансовых расследований (СФР), призванной заменить налоговую милицию, а также отделы по борьбе с экономическими преступлениями Национальной полиции и СБУ.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"Есть предложение одобрить этот законопроект, направить его в Нацсовет реформ, а потом - в Верховную Раду, чтобы скорее его принять", - сказал премьер-министр Владимир Гройсман.

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Предложение премьера было принято членами правительства единогласно.

По словам министра финансов Александра Данилюка, законопроект предусматривает создание центрального органа службы финансовых расследований и 7 территориальных отделений с численностью штата в 3,5 тысячи сотрудников.

Также министр отметил, что подследственными СФР будут преступления по 21 статье Уголовного кодекса, которые наносят 80% ущерба государству. Кроме того, у СФР будет и дополнительная подследственность еще по 11 статьям Уголовного кодекса в случаях, если расследование преступлений по этим статьям связано с расследованием основного преступления, которое находится в компетенции СФР. Более того, в компетенции нового органа будут и коррупционные преступления в случаях, если они не попадают под полномочия Национального антикоррупционного бюро.

Во время обсуждения законопроекта в Кабмине министры социальной политики, обороны, а также молодежи и спорта выступили против нормы в законопроекте, напрямую регулирующей механизм и уровень оплаты труда будущих сотрудников СФР.

"Если мы для каждого органа будем отдельно в законе прописывать оплату труда, это приводит к неравенству", - отметил глава Минсоцполитики Павел Розенко.

В конечном итоге законопроект был принят с условием доработки механизма оплаты труда сотрудников СФР.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко ранее заявлял, что после завершения подготовки законопроекта о создании Службы финансовых расследований, призванной стать аналитической службой для расследования финансовых преступлений, готов внести его на рассмотрение Верховной Рады как неотложный.

С 1 января текущего года налоговая полиция в Украине де-юре оказалась вне закона, поскольку и в правительстве, и в парламенте рассчитывали принять закон о создании Службы финансовых расследований, которая аккумулировала бы функции контроля всех видов финансово-экономических операций в стране и позволила бы ликвидировать экономические подразделения в других ведомствах, включая МВД и СБУ.

Однако, несмотря на то, что концепция закона уже представлена, в окончательной редакции он так и не был вынесен на рассмотрение парламента. Ряд парламентариев в начале февраля предложили восстановить полномочия налоговой полиции в рамках принятия закона о налогообложении наследства. 23 февраля проект закона с нормой о налоговой полиции был вынесен на рассмотрение парламента, однако правка о налоговой полиции не была поддержана в сессионном зале.