Фонд гарантирования начал ликвидацию "Вектор Банка"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации "Вектор Банка" на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации этого финучреждения.

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Как сообщила пресс-служба Фонда, ликвидация продлится 2 года – по 21 марта 2019 года включительно, а ликвидатором банка на этот период назначена Анна Савельева.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк 3 марта принял решение об отнесении "Вектор Банка" к категории неплатежеспособных в связи с неспособностью своевременно и в полном объеме выполнять требования кредиторов из-за недостатка средств.

"Вектор Банк" работал на рынке Украины с 2014 года. Основным владельцем банка по данным НБУ на 1 января 2017 года был гражданин Украины Андрей Перкаль.