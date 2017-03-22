В НБУ прокомментировали решение России об ограничении денежных переводов в Украину

Решение Российской Федерации о запрете переводов в Украину через международные платежные системы без открытия счета не повлияет на банковскую систему нашей страны.

Читайте такжеПорошенко дал добро на введение санкций против российских банков

Об этом в комментарии УНИАН заявил первый заместитель главы Национального банка Украины Яков Смолий.

«Я не думаю, что это окажет влияние на банковскую систему, потому что сумма незначительная и украинцы настолько креативные, что они найдут другие способы перевести средства», – сказал Смолий.

По его словам, за два месяца 2017 года Украина получила из России с помощью международных платежных систем порядка 90 млн долл., а наиболее популярными каналами для перевода средств без открытия счета, которые теперь не будут работать, являлись Western Union и MoneyGram, однако межбанковские переводы продолжают работать.

«Если человек откроет счет в банке, то межбанковские расчеты сегодня проводятся. Наоборот, теперь отправитель и получатель средств будут идентифицированы и расчеты будут более прозрачными. Это будет способствовать детенизации экономики», – добавил Смолий.

Он напомнил, что Национальный банк разрешает гражданам, которые учатся или работают в России, открывать счета в российских банках.

Также Смолий отметил, что решение РФ о запрете переводов в Украину через международные платежные системы, скорее всего, является ответной реакцией на решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о запрете российских платежных систем на территории нашей страны.

Как сообщал УНИАН, Украина в октябре 2016 года расширила санкции в отношении России, запретив деятельность на своей территории ряда российских платежных систем. Под санкции попали платежная система «Колибри», которой управляет Сбербанк, «Золотая корона» (РНКО «Платежный центр»), «Юнистрим» (банк «Юнистрим»), «Международные денежные переводы Лидер» (НКО АО «Лидер»), Anelik (банк «Анелик РУ»), Blizko (Связь-банк).

Сегодня, 22 марта, Государственная дума России приняла в третьем, окончательном чтении закон, запрещающий осуществлять денежные переводы из РФ в Украину с помощью иностранных платежных систем. Согласно закону, в случае введения иностранным государством запретов в отношении российских платежных систем трансграничные переводы денег без открытия банковского счета в рамках платежных систем, в том числе иностранных, будут возможны из России в такое государство лишь при условии, что оператор платежной системы, операторы услуг платежной инфраструктуры прямо или косвенно контролируются РФ. Закон должен вступить в силу через 30 дней после его официального опубликования и распространяться на запреты, введенные иностранными государствами до его вступления в силу.