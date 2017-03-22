Хмельницкий горсовет направит 83 миллиона на развитие велосипедной инфраструктуры

17:42, 22 марта 2017
Финансы
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Программа развития утверждена на 2017-2025 годы.

Иллюстрация / REUTERS

Депутаты Хмельницкого городского совета утвердили Программу развития велосипедной инфраструктуры города на 2017-2025 годы с бюджетом 83,1 млн грн. Как передает корреспондент УНИАН, сегодня такое решение было поддержало на очередной сессии горсовета.

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Целью программы является создание велосипедной инфраструктуры, выполнение ряда мероприятий для удобного и безопасного пользования велосипедами, для сохранения экологического равновесия, улучшение качества жизни жителей и гостей Хмельницкого, повышение его привлекательности, очарования, комфортности.

Предполагается, что программа будет финансироваться из государственного и городского бюджетов. Будет построено 26 веломаршрутов общей протяженностью 45 км.

Кроме этого, 4 велодорожки построят вместе с реконструкцией или строительством новых дорог в городе: ул. Свободы (от Пр. Мира до ул. Прибужской) – 2,8 км; ул. Степана Бандеры (от ул. Озерной до пр. Мира – 900 м; ул. Пушкина (от ул. Каменецкой до ул. Франко) – 1,25 км; ул. Сечевых Стрельцов (от ул. Устима Кармелюка до ул. Староконстантиновское шоссе) – 640 м.

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Теги: #Хмельницкий#велодорожки