Суд подтвердил законность проведения допэмиссии НДУ

Окружной административный суд Киева полностью удовлетворил иск Национального депозитария Украины (НДУ) к Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР), признав незаконной отмену ГКЦБФР решения акционеров НДУ о дополнительной эмиссии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

В частности, суд признал незаконными распоряжение ГКЦБФР об отмене решения собрания акционеров НДУ, касающегося дополнительного выпуска акций, а также постановление ГКЦБФР о взыскании штрафа с НДУ за невыполнение упомянутого распоряжения.

Как сообщал УНИАН, общее собрание акционеров НДУ 9 августа 2007 года утвердило увеличение размера уставного капитала НДУ до 103,2 млн. грн.

Справка УНИАН. Национальный депозитарий Украины создан в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан ГКЦБФР и НБУ в декабре 1998 года.