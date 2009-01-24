Падение алкогольного рынка в 2009 году может составить 10%

Профильная алкогольная ассоциация «Союз оптовых производителей алкоголя и табака» («СОВАТ») прогнозирует в 2009 году отрицательную динамику алкогольного рынка, допуская его падение до 10%.

Об этом в беседе с корреспондентом УНИАН сообщил директор Ассоциации СОВАТ Владимир ДЕМЧАК.

По его словам, это вызвано нестабильной экономической ситуацией в стране, в результате чего снизилась покупательская способность населения.

Маркетинг-директор компании «Союз-Виктан» Василий ПРОФИР считает, что 2009 год не будет отличаться высокими объемами производства. Но компания все же прогнозирует небольшой рост рынка в денежном выражении - на 3-4%.

«Если государство увеличивает стоимость акциза и акцизных марок, это автоматически приводит к удорожанию продукции. Соответственно, даже если производители продадут меньше в натуральном выражении, то в денежном эквиваленте они могут остаться в прежних объемах, а в лучшем случае - прирастут», - пояснил В.ПРОФИР.

Директор по маркетингу Группы "Баядера" Дмитрий САМСОНЕНКО уверен, что рынок алкогольных напитков не будет снижаться, но допускает, что его ждет перераспределение потребительских предпочтений с более дорогого продукта в сторону более дешевого.

Однако эксперты опасаются, что падение доходов населения приведет не к сокращению потребления алкоголя, а к росту теневого оборота спиртных напитков.

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