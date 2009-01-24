Импичмента не будет, но пусть Ющенко расскажет об НБУ

Премьер-министр Юлия Тимошенко отметила, что БЮТ не заявлял о намерении провести процедуру импичмента президента. Об этом она заявила в программе Шустер Live на телеканале Украина.

"Наша политическая сила не заявляла об импичменте, а мы просто хотели бы, чтобы президент пришел в Верховную Раду, и объяснил Верховной Раде, почему он не подает главу Нацбанка на увольнение", - сказала Тимошенко.

"Процедура импичмента может, по тем законам, которые сегодня есть, и по Конституции, длиться годами. До выборов президента осталось 9 месяцев. И это значит, что мы можем просто дестабилизировать жизнь в государстве, а закончится все тем, что будут очередные выборы президента", - цитирует Украинская правда.

В то же время, Тимошенко отметила, что если президент Виктор Ющенко не подаст на увольнение главу Нацбанка Владимира Стельмаха, "президент должен за это ответить".