Нацбанк упростил порядок перемещения наличной валюты через границу

Национальный банк Украины упростил порядок перемещения наличной валюты через таможенную границу, разрешив гражданам при декларировании наличной валюты свыше 10 тыс. евро предоставлять для подтверждения источников происхождения средств не только квитанции о снятии денег со счетов в банках, но и квитанции о валютно-обменной операции.

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Об этом сообщается на сайте регулятора со ссылкой на постановление НБУ №24, вступающее в силу с 23 марта.

Согласно документу, также регулятор разрешил работникам дипломатической службы Украины, которые возвращаются в страну после завершения долгосрочной командировки, ввозить наличную валюту в сумме свыше 10 тыс. евро на основании справки соответствующего дипломатического учреждения.

Также НБУ в три раза увеличил срок действия подтверждающих документов, необходимых для декларирования наличной валюты, – с 30 до 90 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, в рамках концепции новой модели валютного регулирования, представленной в декабре 2016 года, НБУ планирует смягчить ограничения на рынке бизнеса, банков и физических лиц.

В частности, регулятор анонсировал снижение нормы обязательной продажи валютной выручки экспортерами с 65% до 50%, а в дальнейшем полную отмену этого требования.

Кроме того, НБУ намерен повысить лимит покупки физлицами наличной валюты до эквивалента 150 тыс. грн, что в 12 раз выше действующего лимита.

Помимо этого, Нацбанк планирует разрешить гражданам инвестиции за рубеж до 50 тыс. евро без индивидуальной лицензии.