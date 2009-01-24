Обама рассчитывает на одобрение плана экономических стимулов

Президент США Барак ОБАМА сказал в пятницу, что рассчитывает на одобрение плана экономических стимулов к середине февраля, передает Reuters.

Общаясь с журналистами после встречи с группой лидеров Конгресса, Б.ОБАМА сказал, что между конгрессменами еще существуют разногласия по поводу плана, которые необходимо устранить.

Президент сказал, что США переживают "беспрецедентный экономический кризис", требующий немедленных ответных действий.

Он особо отметил нестабильность финансовой системы и рост безработицы и покритиковал недостаточную прозрачность нынешних программ финансовой стабильности, призвав к их реформе.