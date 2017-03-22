МВФ в марте не будет рассматривать украинский вопрос

Украинский вопрос отсутствует в плане работы Совета директоров ключевого кредитора страны Международного валютного фонда, расписанном до 31 марта включительно.

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Об этом говорится в материалах фонда, опубликованных на его сайте.

Согласно опубликованной информации, на 20 марта запланированы консультации с властями Катара. 22 марта состоятся консультации с представителями Сент-Люсии, 24 марта - консультации с властями Науру, Израиля и Доминиканской Республики.

На 29 марта запланированы консультации с властями Нигерии.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд 19 марта отложил на неопределенное время заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного транша в размере 1 млрд долл., ранее запланированное на 20 марта.

По информации Минфина, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что Фонд ожидает обновленные макроэкономические прогнозы от Национального банка и Министерства финансов в течение нескольких дней.

21 марта Нацбанк пересмотрел прогнозы для экономики Украины в связи с блокадой ОРДЛО и был намерен согласовать их с МВФ в течение двух дней. НБУ, в частности, понизил прогноз роста ВВП страны на 2017 год до 1,9% с 2,8%, прогнозируемых ранее.

22 марта министр финансов Александр Данилюк заявил, что Кабинет министров сегодня завершит оценку влияния торговой блокады зоны АТО на макропоказатели Украины и согласует ее с основным кредитором страны Международным валютным фондом.