НБУ ввел санкции против "дочек" российских госбанков

Национальный банк Украины по решению Совета национальной безопасности и обороны с 23 марта вводит санкции в отношении «дочек» российских государственных банков. Об этом сообщает прес-служба НБУ.

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«Правление Национального банка Украины 21 марта утвердило постановление № 25, целью которого является обеспечение реализации санкций, примененных к банкам, указанных в решении СНБО», - говорится в сообщении.

Санкциями запрещено осуществлять любые финансовые операции этих банков в пользу связанных с ними лиц, в частности, материнских структур.

Согласно документу, НБУ дополнил свой порядок реализации и мониторинга эффективности экономических санкций перечнем ограничений, введенных 16 марта в отношении дочерних структур российских госбанков.

В частности, это проведение любых операций по переводу средств за пределы Украины, включая предоставление кредитов, депозитов, займов, в том числе на условиях субординированного долга, а также приобретение ценных бумаг, размещение средств на корреспондентских счетах, выплата дивидендов, процентов, возврат межбанковских кредитов/депозитов, денежных средств с корреспондентских счетов, субординированного долга, распределение прибыли и капитала.

Кроме того, этим постановлением регулятор запретил банкам Украины проводить операции, которые способствуют обходу установленных ограничений.

Как сообщал УНИАН, 16 марта президент Украины Петр Порошенко подписал указ, вводящий в действие решение СНБО о введении санкций сроком на год в отношении дочерних банков российских государственных банков: «Сбербанк», «Проминвестбанк», «ВТБ Банк», «БМ-банк», «ВиЕс Банк».

При этом, по информации Нацбанка, указанные санкции не будут препятствовать докапитализации банков материнскими структурами и их продажи новым инвесторам, а также расчетам клиентов банков.