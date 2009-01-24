Количество безработных в России составляет 6 млн. человек

Общее число безработных граждан в России составляет 6 миллионов человек.

Об этом заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" руководитель Федеральной службы по труду и занятости (Роструд) Юрий ГЕРЦИЙ.

По словам Ю.ГЕРЦИЯ, такая оценка была дана по методу Международной организации труда и включает в себя не только зарегистрированных безработных.

Он также добавил, что такой показатель числа безработных является средним для экономики России.

В органах занятости населения зарегистрировано, по данным Ю.ГЕРЦИЯ, 1 миллион 522 тысячи человек, которые получают пособие по безработице.

При этом он отметил, что в Москве ситуация на рынке труда будет лучше, чем в других регионах России. По его словам, безработица особенно сильно ударит по тем регионам, где развит производственный сектор экономики. В южных регионах России, например в Ингушетии и Дагестане, занятость останется на том же уровне, что и в ушедшем году.

Как сообщал УНИАН, 21 января на совещании с полномочными представителями главы государства в федеральных округах Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что в России за 3,5 месяца безработица выросла на 20% - до 1,5 млн. человек.