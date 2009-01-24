АМК будет наказывать предприятия

Фармацевтические компании, которые необоснованно повышают цены на лекарственные средства, могут быть наказаны взысканием в размере до 10% годовой выручки.

Об этом в комментарии еженедельнику «Зеркало недели» №2 (730) от 24-30 января 2009 года сообщил исполняющий обязанности председателя Антимонопольного комитета Украины Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он напомнил, что дело по факту стремительного повышения цен на лекарственные средства АМК расследует с октября прошлого года. «Если в ходе расследования будут обнаружены компании, непосредственно причастные к действиям, которые АМК рассматривает как содержащие признаки нарушения законодательства о конкуренции, они могут быть наказанные взысканием с них до 10 процентов годовой выручки», — отметил А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

Он сообщил, что расследование на сегодняшний день выявило семь крупных фармацевтических компаний, которые АМК подозревает в необоснованном повышении цен. «Это ООО «БаДМ», СП «Оптима-фарм ЛТД», ООО ВВС ЛТД, ЗАО «Альба Украина», ООО «Вента» ЛТД, ООО «Аптека-Биокон», ООО «Интерфарм». В их действиях мы видим признаки нарушения законодательства», — сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

В то же время, добавил он, во время расследования АМК выявил еще ряд компаний, которые являются потенциальными субъектами ответственности. «Тактика и стратегия расследования не позволяют мне назвать все его параметры до конца. Как только выйдем на следующий этап расследования, сразу сообщим, каких результатов достигли и в чем заключаются действия АМК», — сказал А.МЕЛЬНИЧЕНКО.

При этом он заверил, что расследование не прекратится, пока не будет доказано, что цены на лекарства в розничной сети являются экономически обоснованными. «Цель, которую ставит перед собой Антимонопольный комитет, — навести порядок на этом рынке. Как это мы сделали на рынке масла. Год тому назад там господствовал настоящий беспорядок. Сегодня этот рынок полностью контролирует государство», — подчеркнул и.о. председателя АМК.