Госказначейство приостановило работу управления в Балаклее из-за взрыва на складе боеприпасов

Государственная казначейская служба Украины временно приостановила работу своего управления в Балаклейском районе Харьковской области.

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Как сообщила пресс-служба Госказначейства, это решение принято в связи с пожаром на складах с оружием в городе Балаклея, повлекшем детонацию боеприпасов.

О возобновлении работы управления в Балаклейском районе Госказначейство обещает сообщить дополнительно и приносит извинения распорядителям и получателям бюджетных средств, а также клиентам за временные неудобства.

Как сообщал УНИАН, в Харьковской области вблизи г. Балаклея на военном складе Министерства обороны сегодня ночью, 23 марта, начали взрываться боеприпасы. Проводится эвакуация населения из части города Балаклея и близлежащих сел в зоне возможного поражения.

К ликвидации последствий чрезвычайной ситуации от ГСЧС привлечено 250 человек личного состава и 50 единиц техники, приведены в готовность резервные силы и средства, в том числе пиротехнические расчеты.