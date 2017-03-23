Президент подписал закон об упрощении налогообложения наследства
Закон освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц стоимость наследства, которое от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки.
Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения наследства», упрощающий оформление наследства для ближайших родственников наследодателя.
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Как сообщила пресс-служба главы государства, Закон освобождает от обложения налогом на доходы физических лиц стоимость наследства, которое от наследодателя получают члены его семьи второй степени родства: родные братья и сестры, бабушка, дедушка и внуки.
Ранее Налоговый кодекс предусматривал освобождение от налогообложения членов семьи наследодателя только первой линии родства.
Также наследники первой и второй ступеней освобождаются от необходимости проведения оценки унаследованных объектов наследства для целей налогообложения.
При этом для всех остальных наследников налог остается в размере 5%.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и применяется к доходам в виде наследства/подарка, полученных начиная с 1 января 2017 года.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла Закон о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины (относительно налогообложения наследства) 23 февраля.