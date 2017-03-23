Рада приняла закон о формировании бюджета на три года вперед

Верховная Рада приняла за основу и в целом правительственный Закон об изменениях в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного бюджетного планирования.

Читайте также"Более фундаментальный труд": Гройсман просит у Рады больше времени для подготовки бюджетной резолюции на 3 года

За принятие соответствующего законопроекта авторства Кабинета министров Украины о внесении изменений в заключительные положения Бюджетного кодекса Украины (№6161 от 6 марта) проголосовали 260 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя проект перед голосованием, первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова отметила, что этот закон позволит перейти к трехлетнему бюджетному планированию. «Это совершенно другая система планирования, которая позволит нам, с одной стороны, улучшить бюджетную дисциплину, а с другой – планировать на три года вперед и все системные реформы, стратегические решения обсчитывать в трехлетней перспективе», - пояснила она.

По словам Маркаровой, также новая система предполагает перенос ответственности за планирование и расходование бюджетных средств на главных распорядителей, которые будут не только обосновывать перед парламентом потребности в средствах на 3 года, но и отчитываться о достижении показателей эффективности за предыдущий год.

При этом она отметила, что данный проект представляет не саму реформу, поскольку для нее требуется новый Бюджетный кодекс, над которым правительство будет работать с депутатами в этом году.

«Однако сегодня мы просим, и правительство уже утвердило данную концепцию и именно такой подход: пройти в «пилотном» режиме и уже в этом году подать на ваше рассмотрение трехлетнюю бюджетную резолюцию с «потолками», а также конкретным перечнем стратегических целей», - добавила Маркарова.

Представитель парламентского Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин, в свою очередь, отметил, что формирование трехлетней бюджетной декларации является основной частью бюджетной реформы, предусмотренной коалиционным соглашением, стратегией развития страны до 2020 года, программой правительства и стратегией управления государственными финансами на 2017-2020 годы.

«Комитет по вопросам бюджета поддерживает данную правительственную инициативу и рекомендует Верховной Раде законопроект 6161 принять за основу и в целом», - сказал он.

Ранее, 17 марта, первый замминистра финансов Оксана Маркарова поясняла, что что принятие Верховной Радой изменений в Бюджетный кодекс о трехлетнем бюджетном планировании позволит сдвинуть сроки подачи бюджетной резолюции на 2017 год с апреля на июнь, однако срок разработки самого бюджета остается неизменным - до 15 сентября.

Согласно действующим нормам Бюджетного кодекса, правительство должно подать проект бюджетной резолюции на будущий год не позднее середины апреля, а в целом документ должен быть утвержден в первой половине года. Однако в феврале Кабмин принял новую стратегию управления госфинансами, которая предполагает макроэкономическое планирование и прогнозирование развития государства на период 3-5 лет.