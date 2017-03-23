Министр финансов: "Я очень хочу снизить налоги, и мы это сделаем"

Министерство финансов Украины рассматривают возможность снизить ставки налогов. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк в интервью журналу «Новое Время».

Читайте такжеВ Украине готовят новую систему уплаты налогов и сборов

«Я очень хочу снизить налоги, и мы это сделаем», – сказал министр, несмотря на предыдущие заявления, что налоговая нагрузка в стране соответствует общеевропейской планке.

Данилюк считает возможным снижение налогов после того, как Кабмин проведет реформу налоговой и «создаст на месте насквозь коррупционного органа эффективную, справедливую, некоррупционную Фискальную службу».

«Когда есть справедливая налоговая система, тогда и у людей больше желания будет платить налоги», – отметил министр.

По его словам, государственному аппарату необходимо с этой целью существенно снизить свои расходы.

Читайте такжеПрезидент подписал закон об упрощении налогообложения наследства

Министр финансов вспомнил также о приватизации. «Меня не устраивает, что каждый год мы не выполняем план по приватизации. В прошлом году мы были вынуждены полностью заместить ее заемными деньгами, – заявил Данилюк. – Поскольку она (приватизация госпредприятий – ред.) не происходит, нужно будет искать возможности для замещения 17 млрд грн».

Эти заемные средства направят на покрытие дефицита госбюджета.

Более подробно о планах Минфина читайте журнале "Новое Время".

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 21 декабря приняла закон с поправками налогового комитета, предполагающий ряд изменений в Налоговый кодекс, минимизирующий риск коррупции в органах Государственной фискальной службы и улучшающий инвестиционный климат в стране.

Законом введен полноценный электронный кабинет плательщика налогов, что минимизирует контакт налогоплательщика и ГФС, внедрен единый реестр налоговых консультаций на сайте ГФС, введены налоговые каникулы для малого бизнеса, создан один публичный реестр возмещения НДС вместо существующих двух. Президент Украины Петр Порошенко подписал закон 30 декабря.