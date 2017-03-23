Минэкономразвития оценило падение экспорта в прошлом году в 4,6%

Министерство экономического развития и торговли оценило падение украинского экспорта в 2016 году в 4,6% (сокращение на 1,8 млрд долл.) по сравнению с 2015 годом, что совпадает с оценкой Государственной службы статистики.

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Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития.

«Негативные тенденции обусловлены нестабильной политико-экономической ситуацией в отдельных районах Луганской и Донецкой областей вследствие продолжения военной агрессии со стороны России; ограниченностью доступа к кредитным ресурсам, системными проблемами развития внешнеэкономической деятельности (возмещение НДС, валютное, таможенное и налоговое регулирование), которые дополнились введением Российской Федерацией эмбарго в отношении украинских продовольственных товаров и ограничений по транзиту через ее территорию», - говорится в сообщении.

В то же время произошло увеличение экспортных поставок продукции АПК и пищевой промышленности на 721,2 млн долл. (на 5%) и легкой промышленности на 63,4 млн долл. (на 7%).

Уменьшение объемов экспорта товаров наблюдалось в металлургическом комплексе (на 1,2 млрд долл., или на 12%), химической промышленности (на 577,1 млн долл., или на 22,7%), машиностроении (на 439,3 млн долл., или на 9,2%).

В экспорте товаров в страны ЕС наблюдался рост объемов в большинстве отраслей, за исключением минеральной продукции и химической промышленности. В 2016 году больше всего увеличились поставки в ЕС различных промышленных товаров (на 149,7 млн долл.), продукции машиностроения (на 125 млн долл.), древесины и бумаги (на 103,8 млн долл.), продукции легкой промышленности (на 76,4 млн долл.) и продукции АПК и пищевой промышленности (на 73,8 млн долл.).

Доля России в украинском экспорте товаров составила 9,9%, уменьшившись на 2,8 п. п. по сравнению с 2015 годом.

Как сообщал УНИАН, по данным Госстата, экспорт товаров из Украины в 2016 году снизился на 4,6% – до 36,363 млрд долл.

Дефицит внешней торговли товарами в Украине в 2016 году составил 2,886 млрд долл. против 610,7 млн долл. профицита за 2015 год.

Экспорт товаров из Украины в январе 2017 года к январю 2016 года вырос на 48,1% – до 3,026 млрд долл.