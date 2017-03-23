Рада обязала представителей общественных объединений подавать е-декларации

Верховная Рада Украины приняла закон о внесении изменения в статью 3 закона Украины «О предотвращении коррупции» (№6172), обязав представителей общественных объединений подавать е-декларации и освободив от этого некоторые категории военнослужащих.

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Как передает корреспондент УНИАН, «за» это решение проголосовали 268 из 363 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

В частности, от фракции «Блок Петра Порошенко» – 118 народных депутатов, «Народного фронта» – 70 народных депутатов, «Оппозиционного блока» – 27 народных депутатов, Радикальной партии – 16 народных депутатов из группы «Воля народа» – 10 народных депутатов, группы «Видродження» – 20 народных депутатов.

Народный депутат от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол своей поправкой предлагала ввести е-декларирования и для лиц, которые являются учредителями (участниками), редакторами (главными редакторами) средств массовой информации. Но во время обсуждения такое предложение было снято.