НБУ будет торговать залогами по банковским кредитам через систему Prozorro

Национальный банк Украины выставляет на продажу через электронную торговую систему "ProZorro.Продажи" первые лоты для реализации заложенного имущества, полученного в собственность в счет погашения задолженности банков по кредитам.

Читайте такжеОбъем торгов в системе госзакупок Prozorro за год превысил 200 миллиардов

Как сообщается на сайте НБУ, первые открытые торги состоятся 20 апреля и будут проводиться в рамках заключенного договора о сотрудничестве с общественной организацией Transparency International Ukraine (TIU).

Регулятор напомнил, что 9 марта синхронизировал условия реализации приобретенного имущества с требованиями системы "ProZorro.Продажи", что позволит увеличить конкуренцию торговых площадок, повысить уровень прозрачности продаж и расширить круг потенциальных покупателей имущества.

Также сообщается, что с перечнем и описанием лотов можно ознакомиться на веб-сайте "ProZorro.Продажи" и на официальном сайте НБУ.

Справка УНИАН. В ходе трехлетней очистки банковской системы с рынка ушел 91 банк, в том числе 4 – с начала 2017 года.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц в 2016 году получил от управления активами неплатежеспособных банков 7,2 миллиарда гривень, в том числе почти 3,2 миллиарда гривень – от реализации активов. В 2017 году фонд намерен удвоить поступления от реализации активов.

Общий объем задолженности неплатежеспособных банков по кредитам рефинансирования перед Национальным банком Украины на 1 января 2017 года составил 51,8 миллиарда гривень.