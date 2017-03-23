Госдолг Украины превысил $71 миллиард

Государственный и гарантированный государством долг Украины за январь 2017 года вырос в долларовом эквиваленте на 0,3% - до 71,21 млрд долл. США по состоянию на 31 января, сообщается на сайте Министерства финансов Украины.

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Согласно приведенным данным, сумма государственного и гарантированного государством долга в гривневом эквиваленте за январь выросла на 0,05% - до 1,931 трлн грн.

По информации Минфина, основной причиной роста госдолга в январе стали финансирование государственного бюджета за счет госзаимствований, а также докапитализация государственных «Ощадбанка» и «Укрэксимбанка» по соответствующим решениям правительства.

В сообщении отмечается, что по состоянию на конец января внешний долг составил 45,77 млрд долл., или 1,241 трлн грн, что составляет 64,3% общей суммы государственного и гарантированного государством долга, внутренний - 25,43 млрд долл., или 689,69 млрд грн, что составляет 35,7%.

Как сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на конец декабря 2016 года составила 70,97 млрд долл., что на 8,3%, или на 5,47 млрд долл., больше показателя на начало года.

В гривневом эквиваленте общая сумма государственного и гарантированного государством долга на конец декабря составила 1,930 трлн грн, что на 22,7%, или на 357,58 млрд грн, больше показателя на начало года.