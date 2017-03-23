Рада приняла закон о государственных инвестпроектах

Верховная Рада Украины приняла закон о государственных инвестиционных проектах, который предусматривает децентрализацию принятия решений об инвестировании.

За соответствующее решение проголосовали 234 народных депутата из 226 минимально необходимых.

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"Целью законопроекта является повышение эффективности государственного инвестирования в Украине, которое сегодня, к сожалению, находится на чрезвычайно низком уровне", - сказал глава парламентского Комитета по вопросам промышленной политики и предпринимательства Виктор Галасюк, представляя соответствующий законопроект.

По словам Галасюка, законопроект предусматривает разделение понятий государственного инвестирования и государственной поддержки, размежевание общегосударственных инвестиций и местных, введение процедуры экономической оценки до начала инвестирования.

"Очень важный момент - децентрализация принятия решений. Передача местным органам власти принятия решений по инвестированию за счет средств местных бюджетов", - отметил глава комитета.

Кроме того, принятая законодательная инициатива предусматривает создание единого реестра государственных инвестпроектов.

Как сообщал УНИАН, Украина планирует в 2017 году реализовать 27 государственных инвестиционных проектов с финансированием из госбюджета в размере 1,65 миллиарда гривень, а также с дополнительным внебюджетным финансированием в размере 426 миллионов гривень.