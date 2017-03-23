НБУ призвал защитить клиентов и сотрудников "дочек" российских госбанков в Украине

Национальный банк Украины призвал правоохранительные органы государства защитить граждан страны – клиентов и сотрудников дочерних структур российских госбанков в Украине от вандализма и нападений агрессивно настроенных групп людей.

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"Национальный банк призывает правоохранительные органы, во-первых, защитить свыше 1 миллиона 700 тысяч украинцев – вкладчиков, которые доверили свои средства (свыше 21 миллиарда гривень) этим банкам и в настоящее время не имеют доступа к этим средствам, не имеют возможности свободно ими воспользоваться", – заявила заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова на брифинге в НБУ.

Она отметила, что наши соотечественники – клиенты и сотрудники этих банков – находятся в опасности из-за непрогнозируемых действий агрессивно настроенных групп людей, а оборудование отделений этих банков ежедневно поддается проявлениям вандализма.

"С целью возобновления и стабильной работы банковской системы необходимо обеспечить надлежащий уровень безопасности функционирования этих банков и свободного доступа клиентов к своим средствам. Проявления вандализма подрывают доверие клиентов к банковской системе, угрожают финансовой стабильности и негативно влияют на имидж Украины на международной арене", – добавила Рожкова.

Она подчеркнула, что как правовое государство, которое сегодня развивает демократию, мы должны обеспечить возможность цивилизованного выхода банков с государственным российским капиталом с нашего рынка.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, включая "Сбербанк", "ВиЭс Банк", "Проминвестбанк", "ВТБ Банк" и "БМ Банк", сроком на 1 год.

Санкции представляют собой запрет на вывод капитала в пользу материнских структур, включая предоставление и погашение кредитов, размещение средств на корсчетах, выплату процентов и дивидендов, возврат субординированного долга, распределение прибыли и капитала, но при этом не затрагивают расчеты через эти банки для украинцев и не препятствуют докапитализиции и продаже финучреждений.

Введению санкций предшествовали указ президента РФ о признании этой страной паспортов так называемых "ДНР" и "ЛНР" и последовавшие за этим публикации в российских СМИ о готовности российских банков, в частности "Сбербанка", к обслуживанию в своих отделениях на территории РФ граждан с такими паспортами.

По оценкам Национального банка, санкции не повлекут финансовые потери для Украины, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень. При этом регулятор ожидает, что эти банки купит новый инвестор либо они постепенно свернут деятельность в Украине.