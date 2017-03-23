МВФ вскоре назначит новую дату заседания по выделению Украине транша

Международный валютный фонд вскоре назначит новую дату заседания Совета директоров по выделению Украине очередного транша, а перенос предыдущего заседания, запланированного на 20 марта, не является чем-то необычным и обусловлен необходимостью уточнения деталей программы сотрудничества.

Об этом заявил директор коммуникационного департамента МВФ Джерри Райс на брифинге в Вашингтоне.

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"Мы ожидаем, что вскоре новая дата заседания Совета директоров будет назначена… Те, кто давно следит за работой фонда, знают, что в переносе нет ничего необычного", – сказал он.

По словам Райса, перенос заседания был обусловлен необходимостью согласования некоторых деталей программы сотрудничества в связи с последними событиями в Украине, однако не уточнил, о каких именно событиях идет речь.

Также представитель МВФ отметил, что фонд находится в конструктивном диалоге с украинскими властями.

"Мы находимся в конструктивном диалоге с украинскими властями. Повторю еще раз – мы ожидаем, что заседание Совета директоров будет назначено в скором времени", – подчеркнул Райс.

При этом глава коммуникационного департамента МВФ отметил, что не располагает информацией о пересмотре объемов, сроков и условий следующего транша.

Кроме того, в ходе брифинга российский журналист спросил Райса, как МВФ расценивает якобы заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что на переговоры с фондом нужно отправить украинского националиста. По мнению представителя российских СМИ, эти слова можно расценивать как физическую угрозу фонду.

"У меня нет информации на этот счет", – ответил Райс, выразив удивление таким вопросом.

Как сообщал УНИАН, МВФ обновил график заседаний Совета директоров на текущую неделю, согласно которому заседание по поводу выделения Украине очередного транша в размере 1 миллиард долларов, ранее запланированное на 20 марта, откладывается на неопределенный срок.

По информации Минфина, перенесение заседания Совета директоров МВФ по Украине обусловлено необходимостью уточнения макроэкономических показателей вследствие введения торговой блокады оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по решению Совета нацбезопасности и обороны.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован 20 марта на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что фонд ожидает обновленных макроэкономических прогнозов от Национального банка и Министерства финансов в течение нескольких дней.

Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Совете регионального развития, заявил, что украинское руководство 20 марта проведет переговоры с МВФ для скорейшего получения транша в 1 миллиард долларов.

Также в ходе этого заседания Порошенко отметил, что перенос транша вызван действиями активистов, блокировавших торговлю с украинскими предприятиями на оккупированной территории, и в саркастическом тоне отметил, что активисты могут блокировать торговлю, но вести переговоры с МВФ придется правительству. "Может, они сами будут вести переговоры с МВФ?" - сказал Порошенко.