Канада предоставит Украине и РФ 10 млн. долл.

08:03, 26 января 2009
Финансы
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На обеспечение радиационной безопасности

Канада предоставит 10 млн. долларов на финансирование "усилий США по обнаружению и обеспечению безопасности хранения опасных радиоактивных материалов в России и на Украине". Об этом, как передает ИТАР-ТАСС, сообщил министр иностранных дел Канады Лоуренс КЭННОН.

"Эти программы, направленные на то, чтобы не допустить попадания опасных ядерных и радиологических материалов в руки террористов, исключительно важны для защиты Канады и международной безопасности, - подчеркнул глава канадского МИД. - Наш вклад служит подтверждением надежного партнерства Канады с новой американской администрацией в обеспечении безопасности Северной Америки с помощью конкретных контртеррористических мер и мер в области ядерного нераспространения".

Предоставленные Канадой средства будут использованы для установки оборудования, способного обнаруживать радиоактивные материалы, на основных контрольно-пропускных пунктах на границах Украины. Кроме того, как сообщил канадский МИД, предоставленные Канадой средства будут использованы для "сбора и хранения уязвимых, высокорадиоактивных источников, использовавшихся в России для энергопитания навигационных объектов, таких, как маяки". Эти содержащие радиоактивные материалы устройства, как считают канадские эксперты, можно было бы использовать при создании "грязной" бомбы.

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