Возвращение курса гривни к доллару к отметке 6-6,50 нереально

Народный депутат Александр ГОЛУБ (фракция КПУ) считает, что вернуть курс гривни к доллару к отметке 6-6,50 уже нереально.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ГОЛУБ заявил в эфире телеканала "Винниччина".

"Вернуть курс на уровень ниже 6-6,5 гривни за 1 доллар нереально", - сказал он.

По мнению А.ГОЛУБА, укрепление гривни к доллару невозможно из-за того, что экономика Украины уже не работает на том уровне, который был до кризиса, а золотовалютные запасы Национального банка значительно уменьшились. Причиной такой ситуации А.ГОЛУБ считает то, “что те люди, которые отвечают за этот вопрос, заняты совсем другими задачами - валютными спекуляциями”.

А.ГОЛУБ отметил, что на мировых рынках курс доллара снижается, однако курс гривни при этом снижается быстрее. "Что касается так называемой стабилизации курса гривни, то она связана не с эффективными действиями по стабилизации финансово-экономической ситуации в стране, а спекулятивными операциями, в которых принимает участие НБУ", - сказал депутат.

При этом он допустил, что в случае наступления ситуации дефолта, курс гривни может опуститься до уровня 11-15 гривень за 1 доллар.

Как сообщал УНИАН, 12 января премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО подчеркнула, что на сегодня реальный курс гривни к доллару составляет 6-6,5 грн. за доллар.

«Я еще раз хочу обратиться к Национальному банку – нет никаких оснований сегодня иметь такой курс гривни к доллару. Максимум, что может быть – это 6-6,50. Другой (курс – УНИАН) это спекуляция, которая дает возможность наживаться на беде Украины, на кризе, на тех людях, которые от этого страдают», - сказала она.