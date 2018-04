Найдены виновные в финансовом кризисе

Британское издание Guardian опубликовало в понедельник список из 25 видных деятелей, которые, по мнению газеты, виновны в возникновении и развитии текущего финансового кризиса, сообщает РИА Новости..

Как пишет автор статьи Джулия Финч (Julia Finch), нынешний финкризис - это не явление природы, а созданная человеческими руками катастрофа, "и все мы в этом отчасти виновны".

Первым в списке "виновников" стоит бывший глава Федеральной резервной системы США Алан Гринспен, который "повинен в том, что позволил расти ипотечному пузырю и допутил низкую процентную ставку и не обеспечил достаточное регулирование в области ипотечных займов".

Финч назвала еще ряд политиков, которые, по ее мнению, также несут ответственность за кризис. Среди них бывший глава администрации США Билл Клинтон, во время президентства которого был принят ряд законов, позволяющих менее состоятельным слоям общества получать разрешение на получение ссуд в банках для покупки жилья; Джордж Буш, который не только не остановил этот процесс, но и увеличил его масштабы; премьер-министр Великобритании Гордон Браун, который "превознес интересы финансистов над интересами представителей другой части экономики, например, производителей".

В список обвиняемых в кризисе попали также бывшие и нынешние видные деятели крупнейших финансовых учреждений США и Великобритании таких, как страховая компания American International Group Inc., банки Goldman Sachs, Lehman Brothers, Merrill Lynch, Halifax Bank of Scotland, Royal Bank of Scotland, Bradford & Bingley, Northern Rock, Bear Stearns, Bank of England и другие.

Также издание обвинило таких видных деятелей, как финансиста Джорджа Сороса, миллиардера Уоррена Баффета и главу американского хедж-фонда Джона Полсона в том, что "они видели его (кризиса) наступление".