Рада упростила капитализацию и реорганизацию банков

Верховная Рада Украины приняла закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.

За принятие соответствующего законопроекта №6010 "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков" во втором чтении и в целом проголосовали 253 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

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Представляя документ, первый заместитель председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Михаил Довбенко отметил, что этот закон позволит защитить интересы малых и средних банков, упрощая процедуру их реорганизации и докапитализации.

По его словам, также законопроект позволяет банкам отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица, что позволит финучреждениям продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, выполнив обязательства перед вкладчиками.

"Требования, которые поставлены нашим мега-регулятором, а именно к 11 июля 2017 года нарастить банкам уставные капиталы до 200 миллионов, не должны стать причиной закрытия банков. Этот законопроект призван не допустить этого", - сказал Довбенко.

Он отметил, что данный законопроект является временным, а срок действия распространяется на 3 года.

В ходе своего выступления Довбенко также подчеркнул, что в настоящее время 54% банковской системы Украины сосредоточено в руках государства, еще 35% - иностранных инвесторов, и только 11% банков с национальным частным капиталом, при этом ресурса у инвесторов для их докапитализации нет.

Согласно пояснительной записке, законопроектом временного действия, до 1 августа 2020 года, предлагается уменьшить сроки рассмотрения документов и оптимизировать процедуры капитализации и реорганизации банков путем присоединения для обеспечения последовательных и согласованных действий со стороны регулирующих органов.

Справка УНИАН. Национальный банк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для десятков небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

В ходе очистки банковской системы за 2014-2016 годы и начало 2017 года Национальный банк Украины принял решения о выведении с рынка 90 банков. В том числе 33 банка стали неплатежеспособными в 2014 году, еще 33 – в 2015-м, 21 – в 2016-м и три – в 2017 году.