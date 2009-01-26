МВФ снова снизил прогноз роста мировой экономики

Международный валютный фонд снова понизит прогноз экономического роста в 2009 году в результате продолжающегося ухудшения экономической среды, сказал в воскресенье заместитель директора Департамента денежно-кредитных систем и рынков капитала МВФ Аксель Бертух-Самуэлс, сообщает Рейтер.

Прогноз роста мирового ВВП будет снижен на 1,0-1,5%, сказал Бертух-Самуэлс.

"Он будет изменен на 1-1,5% в 2009 году, это много", - сказал он в кулуарах конференции в ОАЭ.

"Перспективы мировой экономики ухудшились в последние месяцы, доверие потребителей и бизнесменов упало до наихудшего уровня за несколько десятилетий, активность также резко снизилась".

По его словам, 2009 год для мировой экономики будет крайне сложным.

В ноябре МВФ резко понизил прогноз роста мировой экономики в 2009 году до 2,2% с 3%, прогнозировавшихся МВФ в октябре.

По словам Бертуха-Самуэлса, МВФ должен объявить о новом прогнозе в среду. Он также отметил, что были изменены в сторону понижения прогнозы экономического роста Китая и Индии.