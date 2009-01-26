НБУ поддерживает гривню

Цена на золото повышена

Официальный курс НБУ на 26.01.09 100 USD США – 770.0000 (23 января – 770.0000) 100 EUR – 985.2150 (23 января – 999.7680) 10 RUR – 2.3410 (23 января – 2.3476) Учетные курсы банковских металлов на 26.01.09 за 10 тройских унций (грн.) 959 XAU 10 Золото-67221.00 (23 января-65276.75) 961 XAG 10 Серебро-882.42 (23 января-871.64) 962 XPT 10 Платина-71533.00 (23 января-71610.00) 964 XPD 10 Палладий-14091.00(23 января-14245.00)

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