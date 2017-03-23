Средств украинских госпредприятий в "дочках" российских госбанков нет – НБУ

На сегодняшний день средств украинских государственных предприятий в работающих в Украине дочерних структурах российских государственных банков нет, заявила на брифинге заместитель главы Национального банка Украины Рожкова.

"На сегодняшний день средств государственных предприятий в украинских банках с государственным российским капиталом почти нет – это близкое к нулю значение. Все средства государственных предприятий были переведены в другие банки уже давно", – сказала она.

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По словам Рожковой, есть задолженность госпредприятий перед этими банками по кредитам, которая составляет порядка 14% общего объема кредитного портфеля финучреждений, однако стратегически важных активов Украины в залоге по этим кредитам нет.

"Согласно законодательству Украины, предприятия государственной формы собственности не имеют права предоставлять в залог по кредиту любое твердое обеспечение – любые основные средства или другие фиксированные активы. Таким образом, все кредиты всех государственных предприятий всем банкам обеспечены чаще всего будущими поступлениями от выполнения контактов", – добавила она.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко 16 марта этого года своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о введении санкций в отношении украинских дочерних структур российских госбанков, в частности, запретил размещение в этих банках средств госпредприятий.

По оценкам Национального банка, санкции не повлекут финансовые потери для Украины, поскольку не позволят выводить активы, которые на сегодня составляют 150 миллиардов гривень и полностью покрывают обязательства финучреждений перед украинскими вкладчиками и компаниями в сумме 36 миллиардов гривень