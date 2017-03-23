В Украине начала работу техническая миссия МВФ – Минфин

В Украине начала работу техническая миссия Международного валютного фонда, сообщается на странице Министерства финансов Украины в соцсети Facebook.

По информации Минфина, среди ключевых вопросов повестки дня – оценка и рекомендации фонда по концепции развития Государственной фискальной службы, которая была наработана министерством вместе с ГФС.

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"Мы вместе работаем над запуском среднесрочной реформы ГФС, которая является одним из ключевых приоритетов Минфина и очень важна для улучшения системы администрирования налогов", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр финансов Украины Александр Данилюк представил специалистам технической миссии Международного валютного фонда план реформирования работы Государственной фискальной службы в июле 2016 года.

Государственная фискальная служба, объединяющая налоговую и таможенную службы, а также налоговую милицию, была сформирована на базе Министерства доходов и сборов, ликвидированного в марте 2014 года с приходом правительства Арсения Яценюка.

По словам главы Кабмина Владимира Гройсмана, ГФС была и остается чемпионом по количеству жалоб со стороны бизнеса на работу органов власти в Украине. В этой связи реформа ГФС является одним из приоритетов работы правительства.