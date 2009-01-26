Доллар в мире растет

Доллар рос в понедельник к евро на азиатских торгах, приближаясь к отмеченному в пятницу шестинедельному максимуму, поскольку инвесторы ищут в нем стабильного способа вложить средства на фоне рецессии в мировой экономике и проблем в банковском секторе, сообщает Рейтер.

По отношению к иене доллар также прибавил, так как рынок ждет результатов заседания ФРС США на этой неделе.

Помимо этого, инвесторов вдохновляет то, что Белый дом планирует принять новый план стимулирования экономики и помощи банкам. Лоренс Саммерс, главный советник президента США Барака Обамы по экономике, в воскресенье признал, что Соединенным Штатам потребуется гораздо больше средств для стабилизации банковской системы, чем предполагалось ранее.

"Инвесторов больше всего тревожит состояние британского и европейского банковского сектора, и это ведет к падению европейских валют и к укреплению доллара - при том, что игроки на рынке надеются на помощь американской экономике со стороны администрации Обамы", - сказал Ясутоси Нагаи из Daiwa Securities SMBC.

Курс евро к доллару к 8.28 МСК снизился на 0,3% к уровню закрытия в Нью-Йорке в пятницу до 1,2934 долл. В пятницу единая европейская валюта упала до шестинедельного минимума в 1,2764 долл. на фоне слабой статистики.

Курс доллара к иене вырос почти на 0,5 процента до 89,12 единицы японской валюты. Дилеры избавляются от коротких позиций к иене перед заседанием Федеральной резервной системы США.