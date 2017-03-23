Львовский городской совет по инициативе УКРОПа принял обращение к президенту о национализации российских банков

23 марта на сессии Львовского городского совета депутаты приняли обращение к президенту о необходимости деоккупации банковской сферы Украины. Проект документа зачитал депутат из фракции УКРОП Иван Гринда. Решение поддержали 49 депутатов.

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Львовский городской совет убежден, что бороться с агрессором, который прибегнул к прямой экспроприации украинских предприятий в аннексированном Крыму и на оккупированном Донбассе, следует его же методами – национализацией компаний в пользу Украины. В свою очередь Национальный банк Украины заявил, что единственным цивилизованным путем выхода российского капитала с украинского рынка является продажа финучреждений Российской Федерации или постепенное сокращение их присутствия.

«Мы категорически против того, чтобы разрешить продажу финучреждений с российскими корнями, которые работают в нашей стране! Мы требуем от Президента Украины безотлагательно созвать СНБО и рассмотреть вопрос о блокировании работы (активов и пассивов) российских банков – как государственных, так и частных – с дальнейшим их переходом в собственность Украинского государства», – говорится в тексте обращения.

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Кроме того, депутаты подчеркнули, что в случае продажи российских банков любым инвесторам всеми законными методами станут добиваться блокирования их работы под новыми вывесками и не будут считать этих покупателей добросовестными приобретателями, ведь убеждены, что активы должны принадлежать Украинскому государству и его народу.

«Время начать настоящую деоккупацию экономики Украины», – подытоживается в документе.