В Украине 37 банков должны увеличить уставный капитал к 11 июля до 200 миллионов - НБУ

На сегодняшний день в Украине 37 банков должны увеличить уставный капитал к 11 июля 2017 года как минимум до 200 миллионов гривень, сообщается на сайте Национального банка Украины.

Регулятор отметил, что именно на такие банки, в первую очередь, направлен принятый сегодня Верховной Радой Закон "Об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков", хотя воспользоваться им смогут абсолютно все банковские учреждения.

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По информации НБУ, сейчас требования по увеличению капитала выполняются за счет дополнительных взносов акционеров, однако с принятием закона открывается возможность консолидировать банковский сектор путем присоединения банков.

Кроме того, реорганизация банков будет возможна по сокращенной процедуре, срок которой сократится с полутора лет до трех-четырех месяцев благодаря существенному ускорению сроков регуляторных и корпоративных согласований, а также сокращению количества документов.

Кроме того, принятый закон предоставляет банкам возможность отказаться от банковской лицензии без ликвидации юридического лица и продолжить деятельность в небанковском финансовом секторе, предварительно выполнив обязательства перед вкладчиками и другими кредиторами.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины сегодня, 23 марта, приняла закон об упрощении процедур капитализации и реорганизации банков.

Национальный банк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 миллионов гривень – к 11 июля 2017 года, до 300 миллионов гривень – к 11 июля 2018 года, до 400 миллионов гривень – к 11 июля 2019 года, до 450 миллионов гривень – к 11 июля 2020 года, до 500 миллионов гривень – к 11 июля 2024 года.

По оценкам банкиров, выполнение требований НБУ может стать неподъемной задачей для десятков небольших финансовых учреждений, в связи с чем процессы слияния и ликвидации на банковском рынке Украины ускорятся.

В ходе трехлетней очистки банковской системы Украины с рынка ушел 91 банк, в том числе 4 – с начала 2017 года.