Рубль укрепился к корзине

Курс рубля к бивалютной корзине (0,55 долл. и 0,45 евро) на открытии торгов в понедельник вырос на 7 копеек к значению предыдущего закрытия, свидетельствуют данные ММВБ, сообщает РИА Новости..

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по рыночным курсам, составила на 10.04 мск в понедельник 37,21 рубля против 37,28 рубля на закрытии в пятницу.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск составил 32,85 рубля, курс евро расчетами "завтра" - 42,54 рубля.