Банковская система Британии в октябре была близка к коллапсу

Банковская система Великобритании в октябре 2008 г подошла вплотную к той черте, за которой неизбежно бы последовал ее коллапс. Как сообщает Прайм-ТАСС, об этом в субботу заявил госминистр по делам лондонского Сити Пол Майнерс.

"Мы были очень близки к этому в пятницу 10 октября", - сообщил он. По словам П.Майнерса, "основные вкладчики пытались снять средства со счетов и намеревались заплатить неустойку в связи с преждевременным возвратом своих вкладов из нескольких крупных банков".

Однако правительство тогда в немедленном порядке перевело в банковский сектор 500 млрд фунтов стерлингов и успело предотвратить крах финансовой системы.

П.Майнерс напрямую обвинил администрации британских финансовых институтов в неумелом управлении и убежденно заявил, что топ-менеджерам ведущих банков выплачивались непомерно большие средства, что не позволяло им адекватно воспринимать ситуацию, складывающуюся в обществе. П.Майнерс заявил, что не видит никакого экономического оправдания тенденции "роста в геометрической прогрессии" размеров выплат для категории банковских управленцев, которая, по его словам, наблюдалась в течение двух последних десятилетий.

В свою очередь, премьер-министр Соединенного Королевства Гордон Браун заявил в пятницу, что экономическая политика Великобритании не поддастся воздействию спекулянтов, пытающихся извлечь прибыль из нынешних финансово-экономических проблем страны. Он выступил с таким обещанием на фоне обнародованных в этот день очередных неутешительных данных о состоянии британской экономики.

В последнем квартале 2008 г объем ВВП страны сократился на 1,5%, что стало самым резким снижением за период с 1980 г и позволило официально объявить о вступлении Великобритании в фазу спада, в которой страна в последний раз пребывала в 1992 г. При этом британская валюта за последние недели практически ежедневно устанавливает все новые "рекорды" обесценивания по отношению к доллару и евро. В частности, в пятницу фунт стерлингов опустился по отношению к доллару до 23-летнего минимума - менее 1,36 доллара за фунт. Все это активизировало в стране дискуссию о том, насколько правительство Г.Брауна в состоянии справиться с ситуацией и насколько компетентными были его действия в последние месяцы по ослаблению негативных последствий глобального спада для экономики страны.

Некоторые эксперты даже заговорили о крахе британской экономики и национальной валюты. Так, один из известных международных инвесторов Джим Роджерс заявил, что с британским фунтом "все кончено" и рекомендовал инвесторам воздерживаться от вложений в экономику Соединенного Королевства. Г.Браун отверг все эти предположения, подчеркнув, что Великобритания не поддастся спекулятивным рассуждениям и будет твердо проводить политику, направленную на преодоление кризиса.

"Если вы полагаете, что мы будем строить нашу политику на основе заявлений нескольких спекулянтов, пытающихся заработать деньги на Великобритании, то очень и очень ошибаетесь,- сказал британский премьер. - Мы сражаемся с нынешним глобальным спадом всем имеющимся у нас оружием. Мы нуждаемся во взаимодействии с другими странами и призываем их согласовать комплекс необходимых мер".