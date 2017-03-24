Организаторы блокады Донбасса заставляют Украину отказаться от 1% ВВП – Гройсман

Политические силы, которые приняли участие в организации блокады поставок энергетического угля с временно неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, заставили всю страну отказаться от 1% валового внутреннего продукта. Об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

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"Вы своими действиями заставляете страну отказаться от 1% ВВП. Это означает, что сотни миллиардов гривень не поступят в экономику нашей страны, не будет уплачено ни одной копейки налогов… Наша задача сейчас - компенсировать это экономическое падение и заменить его экономическим ростом", - сказал он в ответ на вопрос о мерах повышения энергетической безопасности, который задал депутат от фракции "Самопомич" Егор Соболев.

Также премьер-министр сообщил, что для достижения энергетической независимости в настоящее время проводится полное замещение дефицитного угля антрацитовой группы, а также осуществляется модернизация тепловой генерации путем перевода блоков ТЭС на уголь марки "Г".

"Мы все делаем для увеличения доли атомной энергетики и создаем механизмы для снижения потребления… Также в этом году мы увеличим добычу газа на более чем 0,5 миллиарда кубических метров", - добавил Гройсман.

Как сообщал УНИАН, в январе ветераны АТО и ряд народных депутатов заблокировали железнодорожные пути, по которым из оккупированных районов в Украину поступал уголь антрацитовой группы, в связи с чем Кабинет министров ввел чрезвычайные меры в электроэнергетике.

Президент Украины Петр Порошенко 16 марта своим указом ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о временном запрете на перемещение товаров, кроме гуманитарных грузов, через линию разграничения в зоне проведения антитеррористической операции.

В ответ на блокаду боевики заявили о национализации размещенных за линией соприкосновения предприятий финансово-промышленной группы СКМ Рината Ахметова, после чего руководство группы заявило о полной потере контроля над этими структурами.

Ранее Гройсман заявлял об угрозах блокады для стабильной работы металлургии и топливно-энергетического комплекса Украины.