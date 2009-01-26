Собрание акционеров Банка «Надра» не состоялось

Собрание акционеров Банка «Надра», проведение которого было запланировано на 24 января, не состоялось в связи с утерей реестра акционеров. Об этом агентству УНИАН сообщили в ЗАО «Народные реестры», которое является регистратором ОАО КБ «Банк «Надра».

«Реестр акционеров, согласно которому должна была проводиться регистрация акционеров, мы отправили, как всегда, курьером, поездом 23 января. С утра, в 6.17 24 января поезд прибывал в Киев, документы курьер передал представителю Банка «Надра»… Насколько я понял, там получили совсем другой пакет документов, чем тот, который должен был быть. Курьером мы передавали один пакет, а в Киеве говорят, что они получили даже два пакета и в совсем другом виде», - сообщил агентству УНИАН директор регистратора ЗАО «Народные реестры» (Львов) Симон ГЕРЕТА.

По словам С.ГЕРЕТЫ, в настоящее время банк "Надра" проводит собственное расследование инцидента.

В банке "Надра" агентству УНИАН подтвердили, что собрание 24 января не состоялось, однако причин этого не уточнили.

Информированный источник в банковских кругах сообщил УНИАН, что в субботу акционеры банка "Надра" собрались, но примерно через 45 минут им объявили, что собрание не состоится, хотя причин отмены не сообщили.

Как заявлял ранее совладелец компании «РосУкрЭнерго» Дмитрий ФИРТАШ, на собрании акционеров Банка «Надра», проведение которого планировалось на 24 января, должен был решаться вопрос о его вхождении в состав акционеров этого финансового учреждения.

Справка УНИАН. Банк "Надра" начал свою деятельность 26 октября 1993 года.

Активы банка на 1 октября 2008 года составили 26,186 млрд. грн., обязательства – 24,052 млрд. грн., собственный капитал – 2,134 млрд. грн.

Уставный капитал банка на 1 октября составил 321,763 млрд. грн., чистая прибыль - 321,763 млн. грн.

По данным банка, на 1 октября 2008 года его основными акционерами являлись: "Novartik Trading Limited" (Кипр), прямое участие – 60,9967%, "Manmade Enterprises Limited" (Кипр), прямое участие – 30,7406%.

По информации международного рейтингового агентства Fitch Ratings, по состоянию на 31 марта 2007 г. Вадим ПЯТОВ, Сергей ЛАГУР, Тимотеуш ФЛЕЙШАР и Игорь ГИЛЕНКО являлись бенефициарными собственниками банка в совокупности 86,6% акций (включая 31,4% акций, принадлежащих президенту банка Игорю ГИЛЕНКО). Иностранные портфельные инвесторы в совокупности владеют пакетом акций банка в размере 7,8%, включая 6,7% в собственности "East Capital".