НБУ призвал Кабмин взять ответственность за банк «Надра»

Национальный банк Украины призвал Кабинет министров взять ответственность за состояние банка «Надра». Об этом говорится в обращении НБУ к премьер-министру Юлии ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины неоднократно публично обвинула банк "Надра" в спекуляциях, которые привели к падению курса гривни. Кроме того, по словам премьера, Нацбанк 20 января 2009 года принял незаконное решение о рефинансировании банка «Надра» в размере 3 млрд. гривен.

22 января Окружной административный суд Киева по иску правительства запретил Национальному банку перечислять 3 млрд. гривен рефинансирования банку «Надра».

«Кабинет министров Украины, инициируя иск в Окружной административный суд города Киева, и на основе принятого им решения от 22 января, практически лишил Национальный банк Украины возможности выполнять функцию по защите интересов кредиторов и вкладчиков банков. В связи с этим, всю ответственность за негативные последствия этого решения Кабинет министров Украины должен взять на себя», - говорится в обращении Нацбанка.

Сотрудники банка “Надра” планируют 27 января на два часа приостановить работу и выйти на улицу в знак протеста против произвола политиков. Об этом говорится в открытом письме сотрудников банка “Надра” к премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО, размещенном на официальном веб-сайте банка.

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