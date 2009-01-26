Обвинения Тимошенко в адрес руководства НБУ привели к оттоку вкладов - Шаповалов

Обвинения, которые прозвучали из уст премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО в адрес руководства Национального банка Украины, привели к оттоку депозитов из кредитных организаций в январе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил и.о. председателя НБУ Анатолий Шаповалов, выступая сегодня с докладом на внеочередном заседании Верховной Рады.

Он отметил, что наряду с последствиями мирового финансового кризиса и его проявлениями в Украине, в последние несколько месяцев на деятельность НБУ и его способность удерживать стабильность банковской системы оказывали негативное влияние субъективные факторы, в частности, критические заявления в адрес руководства Нацбанка, в том числе, из уст премьер-министра.

"После клеветнических заявлений премьер-министра темпы оттока депозитов в банковской системе в январе снова ускорились, тогда как в декабре нам удалось существенно замедлить этот процесс. Деньги любят покой", - заявил А.Шаповалов.

При этом он назвал обвинения премьера в адрес НБУ безосновательными.

"Национальный банк находится под давлением циничных, обидных и безосновательных обвинений, которые звучат из уст премьер-министра Украины. Ни одно из этих обвинений не подтверждается реальными фактами", - подчеркнул он.

Подобные обвинения сказываются на стабильности банковской системы, поскольку обостряют негативные ожидания в обществе и провоцируют новые волны оттока депозитов из банков, - сказал А.Шаповалов.

Верховная Рада Украины сегодня на внеочередном заседании рассматривает вопрос отставки главы Национального банка страны Владимира Стельмаха. Блок Юлии Тимошенко и ее правительство обвиняют руководство Нацбанка в девальвации гривни, которая за последние месяцы резко подешевела по отношению к иностранной валюте. Курс доллара с конца сентября до середины декабря 2008 года по отношении к гривне вырос с 5 почти до 10 гривен, опустившись затем до 8-8,2 гривни.