Яресько будет выводить Пуэрто-Рико из кризиса (видео)

Экс-министр финансов Украины Наталья Яресько назначена исполнительным директором Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико.

Об этом сообщила сама Яресько на своей странице в Facebook.

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"Вызовы, которые стоят впереди - огромны. Пуэрто-Рико годами страдает от финансового дефицита и соответствующего долгового бремени", - написала она.

По словам Яресько, Украина показала пример выхода из финансового кризиса, и этот опыт может быть очень полезен Пуэрто-Рико, которое также находится в неудовлетворительном финансовом состоянии.

"Режим строгой экономии, реструктуризация долга, структурные реформы - именно эти меры в общем смогли остановить экономику на краю пропасти и вернуть к финансовой стабильности и восстановлению", - отметила экс-министр финансов Украины.

Также Яресько подчеркнула, что остается главой института Аспен в Киеве, членом консультативного совета Львовской бизнес-школы, а также почетным членом-нерезидентом Атлантического совета.

Как сообщил The New York Times, Яресько была отобрана из более чем 300 кандидатов по результатам четырехмесячного конкурсного отбора. Зарплата экс-министра финансов Украины на новой должности составит 625 тысяч долларов в год, и до июня Яресько будет работать из Украины, посещая Пуэрто-Рико раз в месяц. Южноамериканская страна ищет возможности реструктуризации 70 миллиардов долларов внешнего долга. Также в обязанности Яресько будет входить достижение сбалансированности бюджета страны за 4 года, а также выход на международные рынки заимствования.

"Она имела дело с экстремально сложной экономической ситуацией, которая крайне, крайне похожа на ситуацию в Пуэрто-Рико", - передает The New York Times слова главы набсовета Совета по финансовому управлению и контролю Пуэрто-Рико Хосе Карриона.

Как сообщал УНИАН, инвестиционный банкир американского происхождения Наталья Яресько заняла позицию министра финансов в правительстве Арсения Яценюка в 2014 году. За год работы Минфин во главе с Яресько возобновил сотрудничество с МВФ по программе расширенного финансирования в 17,5 миллиарда долларов, а также провел реструктуризацию части внешнего долга Украины перед частными кредиторами, уменьшив долговую нагрузку на финансы страны на 12 миллиардов долларов до 2020 года. Яресько ушла с поста главы Минфина в связи с отставкой правительства Арсения Яценюка весной 2016 года.